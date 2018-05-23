Финнам разрешат больше работать

Финский закон о рабочем времени изменят, чтобы увеличить рабочий день на два часа. Об этом 23 мая сообщает издание Helsingin Sanomat.

Власти Финляндии готовы разрешить работать не 8, а 10 часов в день, но не более 48 часов в неделю. Сейчас нововведение находится в стадии проекта, и его законность должны подтвердить юристы.

Парламентарии отмечают, что их задача либерализировать рынок труда, при этом сохранив льготы работающих финнов. Например, депутаты предлагают сократить количество ночных смен в неделю с 7 до 5. Двойная зарплата по выходным дням сохраняется.

Представленный проект должен сократить безработицу, которая, согласно последним данным статистического центра республики, составляет 8%.