В Ломоносове из залива извлекли утопленника

Личность неизвестного мужчины, чье тело извлекли из Финского залива в Петродворцовом районе Петербурга, устанавливает полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, останки неизвестного лысого мужчины накануне нашли в воде у станции спасателей на Морской улице, 56 А, в Ломоносове. Документов у утонувшего при себе не было. Судя по всему, тело находилось в заливе долго.

В качестве примет могут выступить разве что предметы одежды – синие джинсы, черные ботинки, черная куртка, коричневый свитер.