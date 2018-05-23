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23.05.2018 10:26

Эксперты предрекают проблемы с полисом ОСАГО летом

Введение электронных паспортов транспортных средств (ПТС) с 1 июля в России может негативно сказаться на покупателях полисов ОСАГО – система не налажена. Об этом 23 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

Проблема заключается в том, что в списке взаимодействия страховщиков при продаже полисов ОСАГО нет администратора системы электронных ПТС (АО «Электронный паспорт»). Между тем при покупке обязательного автострахования владелец машины должен предъявить страховщику один из документов – ПТС либо свидетельство о регистрации. Последнее можно получить только после постановки машины на учёт, что невозможно без полиса ОСАГО.

Тем временем с 1 июля бумажный ПТС выдавать перестанут, а информационного обмена между РСА и «Электронным паспортом» нет. Получается замкнутый круг для владельцев новых автомобилей.

При этом, по мнению Игоря Юргенса, к 1 июля проблема решена не будет – нужно вносить изменения в постановление правительства России. Временным решением мог бы стать двусторонний договор между союзом страховщиков и «Электронным паспортом». Он будет заключен в ближайшее время. Только вот наладить взаимодействие структуры к 1 июля, скорее всего, не успеют. На это может уйти несколько месяцев.


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