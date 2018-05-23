Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в акватории Камчатского залива 23 мая. Об этом сообщил на своем сайте камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным регионального МЧС, подземный толчок произошел на глубине 51 км, в 345 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Сейсмособытие ощущалось в городе силой до 3–4 баллов.

В МЧС добавили, что землетрясение не вызвало цунами. Жертв и разрушений также нет, все социальные и муниципальные объекты работают в штатном режиме, транспортное сообщение не нарушено.