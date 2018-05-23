Поворот налево закончился ДТП с мотоциклом на проспекте Обуховской Обороны

Авария в Невском районе произошла утром 23 мая. Серьезно ранен молодой мужчина. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Семен Дымов

Около половины девятого утра у дома 120 по проспекту Обуховской Обороны водитель Renault Duster выполнял поворот налево и не пропустил встречный мотоцикл. В результате столкновения байкер, мужчина, которому на вид 20–25 лет, получил тяжёлые травмы.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Добавим, что в последние дни это далеко не первая авария, в которой автомобилисты не пропускают байкеров. Так, 22 мая женщина поворачивала во двор на проспекте Славы и не увидела в зеркале байк. Серьезные травмы получил юноша, управлявший двухколёсным транспортным средством.