Еще
11:19 23.05.2018
Новость часа
11:01
На Большой Морской тушили пожар в Доме архитектора
Пришлите свою новость!
11:14
Почти 100 машин «Петровича» попали под «санкции» за невыплату 70-тысячного штрафа
11:01
На Большой Морской тушили пожар в Доме архитектора
10:47
В Башкирии будут судить гаишника, уничтожавшего протоколы ради друзей
10:43
В Петербурге суд впервые признал незаконными действия по «омоложению» дореволюционного дома
10:26
Эксперты предрекают проблемы с полисом ОСАГО летом
10:18
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки
10:12
Поворот налево закончился ДТП с мотоциклом на проспекте Обуховской Обороны
10:05
Израиль в Рамадан не пустит палестинцев в Иерусалим
09:58
На Таллинской сорвался с крана развлекавшийся рабочий
09:52
Петербуржцы лишились двух иномарок в огне, отдыхая на даче
09:46
Медведев поручил найти триллионы рублей на реализацию майских указов
09:40
Банкомат в Веселом Поселке не покорился налетчику с электроинструментом
09:28
На электронный ОСАГО предложили делать скидку
09:20
В Петербурге похитили специалиста по долговому рабству
09:16
На Гражданке из-за угрозы взрыва эвакуировали ЖКС
09:12
На ЗСД грузовик собрал аварию из фуры и легковушки и наехал на пешеходов
09:05
Врачи подсчитали число россиян с психопатологиями
08:58
В Красном Селе спасают выпавшего из окна дошкольника
08:42
На Петровском рабочего убила бочка с водой
08:32
Трамп заявил, что информатор ФБР не смог выявить «сговор» с Россией
08:20
Вашингтон предложил ЕС сократить поставки стали и алюминия в США
08:12
В США умер лауреат Букеровской премии Филип Рот
08:03
WADA удовлетворили итоги расследования допинговых проб футболистов сборной России
03:26
Ученые предупредят об опасностях «умных городов»
02:56
День рождения Бродского отметят перформансом, фильмами и поездкой в ретротрамвае
02:45
Петербуржцам расскажут о подземном будущем Петербурга
02:25
Morcheeba выступит в преддверии выпуска нового альбома
02:04
Ученые расскажут, когда достроят термоядерный реактор ИТЭР, и как компьютер различает людей
01:56
Mgzavrebi сыграют петербуржцам личные песни
01:41
Константин Райкин привез в Петербург поэзию
01:21
Познер выступит на петербургских «Дилетантских чтениях»
01:10
Самая ненавидимая группа в мире выступит в северной столице с новым альбомом
00:47
Хакер, подозреваемый в отмывании 4 млрд долларов в США, признался в мошенничестве на 750 млн рублей в России
00:27
В Пражском зоопарке показали новорожденного трубкозуба
22/05
Стадион «Санкт-Петербург» передали «Зениту»
22/05
В правительстве России задумались о снижении акцизов на бензин уже с июля
22/05
В качестве контрсанкций в России могут заблокировать Booking.com
22/05
Граната в рюкзаке у школьника стала причиной взрыва автобуса в Донбассе
22/05
МВД Украины: Более половины футбольных клубов страны участвовали в договорных матчах
22/05
В Рыбацком пенсионер пожаловался в полицию на кулаки грузчика «Пятёрочки»
22/05
Артистов Мариинского театра отравила куриная печенка
22/05
Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера
22/05
Автора отчетов, критикующих «Газпром» и «Роснефть», уволили из Sberbank CIB
22/05
Билл Гейтс поделился списком чтения на лето
22/05
В КГИОП выясняют, кто незаконно покрасил храм в Конюшенном ведомстве
22/05
Эрмитаж заявил иск к Пирумову на 856 млн рублей
22/05
Награды из рук олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД
22/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 мая
22/05
Смерть рабочего на «Ромуальде Муклевиче» стала уголовным делом
22/05
В артистов Мариинки вселились сальмонеллы
22/05
СМИ назвали исполнителей официальной песни ЧМ-2018
22/05
Куклы уныния на Марсовом стоили петербургским активистам по 10 тысяч рублей
22/05
ФИФА: Российские футболисты чисты от допинга
22/05
Девушка, рассказавшая Путину о проблемах здравоохранения, умерла от рака
22/05
Первый электрокар Ford построят на платформе Focus
22/05
Инвестиции в основной капитал Петербурга растут на химии и резиновых изделиях
22/05
Конституционный суд показал стабильность в доходах
22/05
Министр юстиции Финляндии сказал "нет" законам шариата
22/05
В МВД пообещали не дать британским фанатам устроить «третью мировую» на ЧМ-2018
22/05
В массовой аварии со скорой в Москве пострадали шесть человек
22/05
В Петербурге вандалы «тренируются на кошках»
22/05
Закон об обращении криптовалют приняли в первом чтении
22/05
Бомбу на «Елизаровской» не нашли
22/05
Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018 в Россию
22/05
В Донбассе взорвался рейсовый автобус, погиб человек
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
23.05.2018 10:05

Израиль в Рамадан не пустит палестинцев в Иерусалим

Власти Израиля приняли решение не пускать жителей сектора Газа в Иерусалим в период священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом рассказали в израильском совете координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ). Таким образом, мусульмане не смогут посетить мечеть Аль-Акса, которая считается третей по значимости после мечетей в Мекке и Медине.

Как 23 мая пишет Lenta.ru со ссылкой на «Известия», обычно в этот период Израиль упрощает пропускной режим для граждан Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Однако в этом году из-за обострения ситуации пропуски получат только жители Западного берега.

«Им будут выданы десятки тысяч пропусков для совершения пятничных молитв, будет увеличено и время работы пограничных КПП. Более того, палестинцы могут воспользоваться главной воздушной гаванью Израиля, аэропортом Бен-Гурион, для совершения международных полетов», — отмечает издание.

На территории самой Палестинской автономии нет действующего аэропорта. Единственный, построенный в Газе, уничтожили во время бомбардировок в 2001 году.

14 мая США открыли посольство страны в Иерусалиме. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. По последним данным, в столкновениях погибли 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа.

Священный месяц Рамадан длится 29 дней, в этом году он продолжается с 16 мая по 14 июня.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28

Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ

Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
АО «Строительный трест»
21.05.2018 14:21

Открыты продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР

Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.
Setl City
18.05.2018 17:00

В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду

Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Израиль в Рамадан не пустит палестинцев в Иерусалим
На электронный ОСАГО предложили делать скидку
Врачи подсчитали число россиян с психопатологиями
Трамп заявил, что информатор ФБР не смог выявить «сговор» с Россией
Вашингтон предложил ЕС сократить поставки стали и алюминия в США
В США умер лауреат Букеровской премии Филип Рот
Автора отчетов, критикующих «Газпром» и «Роснефть», уволили из Sberbank CIB
Эрмитаж заявил иск к Пирумову на 856 млн рублей
Куклы уныния на Марсовом стоили петербургским активистам по 10 тысяч рублей
Девушка, рассказавшая Путину о проблемах здравоохранения, умерла от рака
«Торговая война» США и Китая мимо России. Пока
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
"Венесуэла похожа на Россию 90-х"
Миллион евро разлучил почетного судью и сына
Тест-викторина: «Что вы знаете о полярниках и Арктике?»
Земля и люди. Что еще нужно религиям
«Аварии будут. И жертвы будут»
Тест: Знаете ли вы Обуховский завод?
7 причин доехать до «Экспофорума»
«У боевых машин Советского Союза секретов не было»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Награды из рук олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД

Путешествующая 16 лет на мотоциклах семья из Аргентины добралась до Петербурга

кадр из видео/instagram.com/mama_neprivityx_detey/

Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке

Новости компаний
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
АО «Строительный трест»
21.05.2018 14:21
Открыты продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР
Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.
Setl City
18.05.2018 17:00
В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду
Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года
фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
17.05.2018 10:18
Весеннее обновление. Новинки паровозных путешествий компании «РЖД Тур»
Пробуждение природы весной, преддверие теплых летних дней вдохновило компанию «РЖД Тур» на обновление линейки паровозных туров.
Фото предоставлено компанией Madrobots
17.05.2018 10:00
Открытие магазина гаджетов Madrobots
В Санкт-Петербурге начал работать первый филиал интернет-магазина Madrobots.ru. Магазин находится на 7-й линии Васильевского острова, в доме 38.
АО «ГОЗ Обуховский завод»
16.05.2018 15:10
Петропавловская крепость отсалютовала Обуховскому заводу
Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости 16 мая раздался в честь 155-летия Обуховского завода. Один из крупнейших машиностроительных заводов военно-промышленного комплекса в стране был основан в 1863 году, 4 мая по старому стилю
ГК «РосСтройИнвест»/ председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин
15.05.2018 16:51
Сохраняя память о героях
Два года назад группа энтузиастов организовала общественное движение «Бессмертный Ленинград». И если в начале счет участников шел на десятки, то сегодня движение объединяет тысячи человек
Setl Group
15.05.2018 16:18
Сотрудники холдинга Setl Group поздравили ветеранов с Днем Победы
Холдинг Setl Group совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» поздравил ветеранов с праздником 9 мая. Сотрудники компании приехали домой к фронтовикам, блокадникам, чтобы лично сказать спасибо за их подвиг.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.05.2018 17:25
Банк «Санкт-Петербург» первым выпустит «Единую карту петербуржца»
Банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение заявки на участие в проекте «Единая карта петербуржца»
Магазин "Кей"
14.05.2018 10:00
Выбираем подходящие детские наушники с экспертами КЕЙ
Наушники могут стать отличным помощником в обучении ребенка. Например, через них можно слушать аудиокниги, различные языковые программы и обучающие лекции. Вместе со специалистами компании КЕЙ мы разберемся, какие наушники следует покупать ребенку
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.