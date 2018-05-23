На Таллинской сорвался с крана развлекавшийся рабочий

Элементы воздушной эквилибристики пытался продемонстрировать рабочий на стройке в Красногвардейском районе Петербурга. С ролью гимнаста мужчина не справился.

Как стало известно «Фонтанке», 18-летнего пациента с характерными для падения с высоты травмами доставили в Александровскую больницу в половине восьмого вечера 22 мая. У него зафиксировали перелом основания черепа, ушиб мозга и открытую черепно-мозговую травму. Головой молодой человек ударился, упав со строительных лесов на Таллинской улице, 11 (по этому адресу идет реконструкция гостиницы). Состояние оказалось тяжёлым, и рассказать, при каких обстоятельствах он сорвался с высоты, пострадавший не мог.

Подробностей добавили прохожие, ставшие зрителями представления на стройке. На глазах случайной публики молодой человек зацепился за стропы крана, а крановщик начал подъём стрелы. По всей видимости, гимнаст собирался приземлиться на разложенный на земле мягкий материал, но подвела то ли сила рук, то ли сноровка. С высоты пятого этажа он сорвался и, судя по звуку, приземление мягким не было. Видео трюков выложили в Интернет.