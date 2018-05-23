Банкомат в Веселом Поселке не покорился налетчику с электроинструментом

Углошлифовальная машина не помогла грабителю обчистить банкомат в Невском районе Петербурга. Что-то спугнуло налетчика, и уйти домой ему пришлось с пустыми руками.

По данным «Фонтанки», в два часа ночи 22 мая в помещение зоны «24 часа» Сбербанка на улице Коллонтай, 24, вошел неизвестный. Для визита в банк он припас углошлифовальную машину, которой смог повредить банкомат. Но, так ничего и не похитив, злоумышленник с места происшествия скрылся.

В пресс-службе банка нашему корреспонденту подтвердили факт происшествия, заверив: средства клиентов не пострадали. Там затруднились ответить, что именно спугнуло преступника — сработавшая сигнализация или поваливший из вскрытого аппарата дым.