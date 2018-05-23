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23.05.2018 09:52

Петербуржцы лишились двух иномарок в огне, отдыхая на даче

Двойной автомобильный пожар произошёл во Всеволожском районе Ленобласти. На мысль о том, что он был не случайным, наталкивают найденные пластиковые бутылки.

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, огонь на территории одного из участков дачного некоммерческого партнёрства «Солнечное» разгорелся накануне ночью. Досталось двум припаркованным иномаркам жителей Петербурга. Салоны и моторные отсеки выгорели в Mitsubishi Pajero и KIA Sportage.

Одна из машин принадлежит председателю этого ДНП.

Видеонаблюдение на участке отсутствует. Сейчас в произошедшем разбирается полиция и пожарные-дознаватели.


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