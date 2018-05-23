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23.05.2018 09:46

Медведев поручил найти триллионы рублей на реализацию майских указов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов и Минэкономразвития в срок до 6 июля найти источники финансирования национальных проектов, предусмотренных майским указом президента. На реализацию всех задач, согласно подсчетам властей, необходимо 25 триллионов рублей, а минимально хватит и восьми. Документ опубликован на сайте правительства 23 мая.

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Владимир Путин подписал в начале мая. В документе прописаны 12 приоритетных проектов, в частности, ускорение темпов экономического роста, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни до 78 лет, повышение производительности труда и рост инвестиций. Согласно одной из поставленных задач, Россия должна войти в топ-5 крупнейших экономик мира «при сохранении макроэкономической стабильности».

Свои предложения кабинет министров должен предоставить до 1 октября, а согласно поручению Медведева в срок до 6 июля профильные ведомства должны указать, как обеспечить сбалансированность консолидированных бюджетов субъектов России с учетом расходов на нацпроекты.

Кроме того, Медведев поручил подготовить предложения по формированию единого документа стратегического и бюджетного планирования (срок — 25 июня), а также проекты основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития страны до 2024 года (к 1 сентября).

 


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