На электронный ОСАГО предложили делать скидку

Депутаты Госдумы внесли предложение предоставлять 10-процентную скидку при покупке полисов ОСАГО в электронном виде. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Также внесённый законопроект предполагает сокращение минимального срока действия полиса обязательного автострахования до 1 дня. Авторы инициативы, представители ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, полагают, что таким образом водителям будет бессмысленно нарушать закон об ОСАГО и ездить без полиса, рискуя быть оштрафованными.

Издание отмечает, что в первый квартал 2018 года рынок ОСАГО потерял 2 процента договоров и 6 процентов сборов (до 46,5 миллиарда рублей). Летом текущего года могут измениться цены на страховые полисы.