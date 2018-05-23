В Петербурге похитили специалиста по долговому рабству

В Петербурге ищут гендиректора юридической фирмы, которого от дома силой увезли на арендованном внедорожнике. Похищенный специализируется на взыскании дебиторской задолженности и своим клиентам обещает освобождение из долгового рабства.

Как стало известно «Фонтанке», о пропаже 45-летнего Игоря Родионова 22 мая в полицию заявила его супруга. Последний раз с мужем она говорила накануне около половины двенадцатого ночи: он успел сказать, что подходит к дому на Савушкина, на этом связь прервалась. Домой мужчина так и не вернулся. Подробностей добавила соседка, которая видела, как трое в спортивных куртках с накинутыми капюшонами затолкали прохожего в чёрный Nissan X-Trail. Иномарка была без номеров, но запомнилась логотипом YouDrive – сервиса аренды автомобилей.

Угроз или предложений жена пропавшего не получала, но на сегодняшний день гендиректор и основатель фирмы «Родионов» ещё не найден и на связь не вышел. На сайте своей компании себя Родионов рекомендует как практикующего более 15 лет юриста, специалиста по защите от кредитов и взыскании задолженности. Своим клиентам он предлагает превратить задолженность в заработок, а работе с чужими долгами учит на практических курсах. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ – «Похищение человека».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску пропавшего мужчины. Также устанавливаются личности предполагаемых злоумышленников, приняты меры к их розыску и задержанию.