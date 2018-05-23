На Гражданке из-за угрозы взрыва эвакуировали ЖКС

Правоохранительные органы Калининского района Петербурга разыскивают анонима, угрожавшего взрывом в местном жилкомсервисе днем 22 мая.

Как стало известно «Фонтанке», в 12:17 оперативный дежурный «02» принял нетривиальный звонок. Подняв трубку, он услышал, что «сегодня может рвануть» ЖКС-1 на Светлановском проспекте, 54. Подробностей аноним не сообщил, но угрозу восприняли буквально, и в ближайший час в жилконторе проводили эвакуацию. На улице пришлось поскучать 15 сотрудникам. Бомбу предсказуемо не нашли.

Полиция установила, что телефонный террорист местного масштаба звонил с таксофона на Гражданском проспекте, 68. Но выехавший туда наряд не застал рядом никого, кто бы мог сойти за хулигана.