На ЗСД грузовик собрал аварию из фуры и легковушки и наехал на пешеходов

Авария с пострадавшими произошла ночью на северном участке ЗСД в Выборгском районе Петербурга в ночь на 23 мая. Ранены два человека.

Около двух часов ночи на 35-м километре ЗСД водитель грузовика врезался в стоявшие на обочине ЗИЛ и Chevrolet. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, после этого виновник сбил двух пешеходов – мужчин, которым на вид около 35 – 40 лет.

Один из пешеходов получил тяжелые травмы, второй – средней степени тяжести. Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии.



