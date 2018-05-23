Врачи подсчитали число россиян с психопатологиями

В России каждый четвертый-пятый житель страдает той или иной психопатологией. При этом наиболее редким заболеванием является шизофрения.

Как 23 мая пишет Lenta.ru со ссылкой на итоги круглого стола, который проводила газета «Известия», доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович заявил, что распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20 до 25 процентов.

Главврач психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, главный психиатр Москвы Георгий Костюк уточнил, что наиболее редким заболеванием в стране является шизофрения, которой страдает примерно 1 процент населения, и это число «одинаково для всех времен и народов». Самыми распространенными стали тревожно-депрессивные расстройства, и, сетует врач, пациенты переносят их «на ногах», не обращаясь к специалистам.

Говоря о положении дел в столице, Костюк рассказал, что к 2020 году в Москве планируют в два раза увеличить число амбулаторных подразделений в Москве. «У нас был 21 диспансер, мы открываем 20», — уточнил он.

В конце 2017 года специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского подсчитали, что в России шизофрения диагностирована у 488,5 тысяч человек. Это на 1,1 процента меньше, чем в 2011 году.