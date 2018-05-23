Еще
11:20 23.05.2018
Новость часа
11:01
На Большой Морской тушили пожар в Доме архитектора
Пришлите свою новость!
11:18
ВТБ подчинился американским санкциям и отказался сотрудничать с Дерипаской
11:14
Почти 100 машин «Петровича» попали под «санкции» за невыплату 70-тысячного штрафа
11:01
На Большой Морской тушили пожар в Доме архитектора
10:47
В Башкирии будут судить гаишника, уничтожавшего протоколы ради друзей
10:43
В Петербурге суд впервые признал незаконными действия по «омоложению» дореволюционного дома
10:26
Эксперты предрекают проблемы с полисом ОСАГО летом
10:18
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки
10:12
Поворот налево закончился ДТП с мотоциклом на проспекте Обуховской Обороны
10:05
Израиль в Рамадан не пустит палестинцев в Иерусалим
09:58
На Таллинской сорвался с крана развлекавшийся рабочий
09:52
Петербуржцы лишились двух иномарок в огне, отдыхая на даче
09:46
Медведев поручил найти триллионы рублей на реализацию майских указов
09:40
Банкомат в Веселом Поселке не покорился налетчику с электроинструментом
09:28
На электронный ОСАГО предложили делать скидку
09:20
В Петербурге похитили специалиста по долговому рабству
09:16
На Гражданке из-за угрозы взрыва эвакуировали ЖКС
09:12
На ЗСД грузовик собрал аварию из фуры и легковушки и наехал на пешеходов
09:05
Врачи подсчитали число россиян с психопатологиями
08:58
В Красном Селе спасают выпавшего из окна дошкольника
08:42
На Петровском рабочего убила бочка с водой
08:32
Трамп заявил, что информатор ФБР не смог выявить «сговор» с Россией
08:20
Вашингтон предложил ЕС сократить поставки стали и алюминия в США
08:12
В США умер лауреат Букеровской премии Филип Рот
08:03
WADA удовлетворили итоги расследования допинговых проб футболистов сборной России
03:26
Ученые предупредят об опасностях «умных городов»
02:56
День рождения Бродского отметят перформансом, фильмами и поездкой в ретротрамвае
02:45
Петербуржцам расскажут о подземном будущем Петербурга
02:25
Morcheeba выступит в преддверии выпуска нового альбома
02:04
Ученые расскажут, когда достроят термоядерный реактор ИТЭР, и как компьютер различает людей
01:56
Mgzavrebi сыграют петербуржцам личные песни
01:41
Константин Райкин привез в Петербург поэзию
01:21
Познер выступит на петербургских «Дилетантских чтениях»
01:10
Самая ненавидимая группа в мире выступит в северной столице с новым альбомом
00:47
Хакер, подозреваемый в отмывании 4 млрд долларов в США, признался в мошенничестве на 750 млн рублей в России
00:27
В Пражском зоопарке показали новорожденного трубкозуба
22/05
Стадион «Санкт-Петербург» передали «Зениту»
22/05
В правительстве России задумались о снижении акцизов на бензин уже с июля
22/05
В качестве контрсанкций в России могут заблокировать Booking.com
22/05
Граната в рюкзаке у школьника стала причиной взрыва автобуса в Донбассе
22/05
МВД Украины: Более половины футбольных клубов страны участвовали в договорных матчах
22/05
В Рыбацком пенсионер пожаловался в полицию на кулаки грузчика «Пятёрочки»
22/05
Артистов Мариинского театра отравила куриная печенка
22/05
Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера
22/05
Автора отчетов, критикующих «Газпром» и «Роснефть», уволили из Sberbank CIB
22/05
Билл Гейтс поделился списком чтения на лето
22/05
В КГИОП выясняют, кто незаконно покрасил храм в Конюшенном ведомстве
22/05
Эрмитаж заявил иск к Пирумову на 856 млн рублей
22/05
Награды из рук олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД
22/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 мая
22/05
Смерть рабочего на «Ромуальде Муклевиче» стала уголовным делом
22/05
В артистов Мариинки вселились сальмонеллы
22/05
СМИ назвали исполнителей официальной песни ЧМ-2018
22/05
Куклы уныния на Марсовом стоили петербургским активистам по 10 тысяч рублей
22/05
ФИФА: Российские футболисты чисты от допинга
22/05
Девушка, рассказавшая Путину о проблемах здравоохранения, умерла от рака
22/05
Первый электрокар Ford построят на платформе Focus
22/05
Инвестиции в основной капитал Петербурга растут на химии и резиновых изделиях
22/05
Конституционный суд показал стабильность в доходах
22/05
Министр юстиции Финляндии сказал "нет" законам шариата
22/05
В МВД пообещали не дать британским фанатам устроить «третью мировую» на ЧМ-2018
22/05
В массовой аварии со скорой в Москве пострадали шесть человек
22/05
В Петербурге вандалы «тренируются на кошках»
22/05
Закон об обращении криптовалют приняли в первом чтении
22/05
Бомбу на «Елизаровской» не нашли
22/05
Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018 в Россию
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
23.05.2018 09:05

Врачи подсчитали число россиян с психопатологиями

В России каждый четвертый-пятый житель страдает той или иной психопатологией. При этом наиболее редким заболеванием является шизофрения.

Как 23 мая пишет Lenta.ru со ссылкой на итоги круглого стола, который проводила газета «Известия», доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович заявил, что распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20 до 25 процентов.

Главврач психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, главный психиатр Москвы Георгий Костюк уточнил, что наиболее редким заболеванием в стране является шизофрения, которой страдает примерно 1 процент населения, и это число «одинаково для всех времен и народов». Самыми распространенными стали тревожно-депрессивные расстройства, и, сетует врач, пациенты переносят их «на ногах», не обращаясь к специалистам.

Говоря о положении дел в столице, Костюк рассказал, что к 2020 году в Москве планируют в два раза увеличить число амбулаторных подразделений в Москве. «У нас был 21 диспансер, мы открываем 20», — уточнил он.

В конце 2017 года специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского подсчитали, что в России шизофрения диагностирована у 488,5 тысяч человек. Это на 1,1 процента меньше, чем в 2011 году.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28

Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ

Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
АО «Строительный трест»
21.05.2018 14:21

Открыты продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР

Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.
Setl City
18.05.2018 17:00

В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду

Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Израиль в Рамадан не пустит палестинцев в Иерусалим
На электронный ОСАГО предложили делать скидку
Врачи подсчитали число россиян с психопатологиями
Трамп заявил, что информатор ФБР не смог выявить «сговор» с Россией
Вашингтон предложил ЕС сократить поставки стали и алюминия в США
В США умер лауреат Букеровской премии Филип Рот
Автора отчетов, критикующих «Газпром» и «Роснефть», уволили из Sberbank CIB
Эрмитаж заявил иск к Пирумову на 856 млн рублей
Куклы уныния на Марсовом стоили петербургским активистам по 10 тысяч рублей
Девушка, рассказавшая Путину о проблемах здравоохранения, умерла от рака
«Торговая война» США и Китая мимо России. Пока
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
"Венесуэла похожа на Россию 90-х"
Миллион евро разлучил почетного судью и сына
Тест-викторина: «Что вы знаете о полярниках и Арктике?»
Земля и люди. Что еще нужно религиям
«Аварии будут. И жертвы будут»
Тест: Знаете ли вы Обуховский завод?
7 причин доехать до «Экспофорума»
«У боевых машин Советского Союза секретов не было»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Награды из рук олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД

Путешествующая 16 лет на мотоциклах семья из Аргентины добралась до Петербурга

кадр из видео/instagram.com/mama_neprivityx_detey/

Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке

Новости компаний
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
АО «Строительный трест»
21.05.2018 14:21
Открыты продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР
Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.
Setl City
18.05.2018 17:00
В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду
Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года
фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
17.05.2018 10:18
Весеннее обновление. Новинки паровозных путешествий компании «РЖД Тур»
Пробуждение природы весной, преддверие теплых летних дней вдохновило компанию «РЖД Тур» на обновление линейки паровозных туров.
Фото предоставлено компанией Madrobots
17.05.2018 10:00
Открытие магазина гаджетов Madrobots
В Санкт-Петербурге начал работать первый филиал интернет-магазина Madrobots.ru. Магазин находится на 7-й линии Васильевского острова, в доме 38.
АО «ГОЗ Обуховский завод»
16.05.2018 15:10
Петропавловская крепость отсалютовала Обуховскому заводу
Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости 16 мая раздался в честь 155-летия Обуховского завода. Один из крупнейших машиностроительных заводов военно-промышленного комплекса в стране был основан в 1863 году, 4 мая по старому стилю
ГК «РосСтройИнвест»/ председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин
15.05.2018 16:51
Сохраняя память о героях
Два года назад группа энтузиастов организовала общественное движение «Бессмертный Ленинград». И если в начале счет участников шел на десятки, то сегодня движение объединяет тысячи человек
Setl Group
15.05.2018 16:18
Сотрудники холдинга Setl Group поздравили ветеранов с Днем Победы
Холдинг Setl Group совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» поздравил ветеранов с праздником 9 мая. Сотрудники компании приехали домой к фронтовикам, блокадникам, чтобы лично сказать спасибо за их подвиг.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.05.2018 17:25
Банк «Санкт-Петербург» первым выпустит «Единую карту петербуржца»
Банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение заявки на участие в проекте «Единая карта петербуржца»
Магазин "Кей"
14.05.2018 10:00
Выбираем подходящие детские наушники с экспертами КЕЙ
Наушники могут стать отличным помощником в обучении ребенка. Например, через них можно слушать аудиокниги, различные языковые программы и обучающие лекции. Вместе со специалистами компании КЕЙ мы разберемся, какие наушники следует покупать ребенку
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.