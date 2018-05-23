В Красном Селе спасают выпавшего из окна дошкольника

Врачи детской городской больницы №1 на Авангардной улице спасают маленького петербуржца, по недосмотру взрослых выпавшего из окна.

По данным «Фонтанки», несчастье произошло вечером 22 мая в Красном Селе. Из окна второго этажа дома по Нагорной улице выпал мальчик 2014 года рождения. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб органов брюшной полости.

В момент происшествия ребенок находился дома с 46-летней бабушкой.

Ранее сообщалось, что 17 мая в больницы доставили сразу двоих детей, выпавших из окон. Один ребенок пострадал в Купчино, другой — в Белоострове.