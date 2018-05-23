На Петровском рабочего убила бочка с водой

Рабочий получил смертельные травмы на строительной площадке на Петровском острове в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», днем 22 мая в Военно-Медицинскую академию в крайне тяжелом состоянии доставили мужчину 24 лет. Он получил травмы на строительной площадке жилого дома по адресу: Петровский проспект, 9. Медики не смогли спасти рабочего: спустя некоторое время он скончался.

В СК РФ по городу уточнили, что на рабочего, гражданина Таджикистана, упала бочка с водой. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, похожее происшествие случилось в Красногвардейском районе 13 мая: на АЗС на улице Коммуны, 60, знакомые вызвали скорую трудовому мигранту. Они сообщили медикам, что их товарища придавило плитой, но адрес места происшествия не назвали.