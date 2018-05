Трамп заявил, что информатор ФБР не смог выявить «сговор» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что даже внедренный в 2016 году в его предвыборный штаб информатор ФБР не смог выявить «сговор» с Россией. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Шпион был в штабе в самом начале избирательной кампании, и все же никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только для того, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари Клинтон выиграть — так же, как они сделали с сенатором Берни Сандерсом, которого обманули», — написал Трамп.

Он добавил, что информатору заплатили «огромную сумму денег», а это может означать, что его направила «предыдущая администрация в политических целях».

Как пишет РБК, ранее газеты The New York Times и The Washington Post сообщили, что в предвыборном штабе Трампа в 2016 году работал информатор ФБР. По данным газет, это американский академик, преподающий в Великобритании и общавшийся с экс-советником Трампа Джорджем Пападопулосом и другим советником, Картером Пейджем. Издание Intercept указывает, что под это описание подходит Стефан Халпер — оперативник ЦРУ, преподаватель Кембриджского университета.

После публикаций в СМИ Трамп заявил, что намерен поручить Минюсту США проверить данные о работе информатора ФБР в предвыборном штабе. Президента также интересовало, поступали ли сотрудникам спецслужб и министерства «просьбы или требования» о слежке за кампанией Трампа со стороны представителей его предшественника, экс-президента США Барака Обамы.

Спецслужбы США с января 2017 года ведут расследование дела о возможном вмешательстве России в выборы президента, состоявшиеся в ноябре 2016 года. Силовики подозревают, что команда Трампа имела контакты с Москвой. Российские власти отрицает свое вмешательство во внутренние дела США, сам Трамп неоднократно отрицал наличие связей с Москвой.