В США умер лауреат Букеровской премии Филип Рот

В США скончался писатель Филип Рот. Автору книг «Американская пастораль» и «Случай Портного» было 85 лет.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на подругу семьи покойного Джулию Турман, причиной смерти писателя стала хроническая сердечная недостаточность.

Филип Рот родился в марте 1933 года. Некоторое время работал в журнале New Republic, после занялся писательской деятельностью. Первая книга Рота – «Прощай, Коламбус» была удостоена Национальной книжной премии. Далее он написал книги «Она была такая хорошая», «Большой американский роман», «Трилогия о Дэвиде Кипеше» и «Случай Портного».

Среди работ 2000-х годов роман «Заговор против Америки», которая описывает приход в США к власти нацистов.

Рот дважды становился лауреатом премии американского пен-клуба, международной Букеровской премии, а также Пулитцеровской премии.