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23.05.2018 08:03

WADA удовлетворили итоги расследования допинговых проб футболистов сборной России

Всемирное антидопинговое агентство (WADА) 23 мая заявило, что удовлетворено результатами расследования, которое проводилось FIFA в отношении игроков сборной России по футболу.

«WADA удовлетворено процессом, который провела FIFA, и завершением всех дел, связанных с российскими игроками, вошедшими в расширенный состав на чемпионата мира», — цитирует сообщение агентства РБК со ссылкой на РИА Новости.

В WADА добавили, что агентство изучит итоги других незаконченных расследований, которые касаются футбола.

FIFA завершила расследование об употреблении допинга, фигурантами которого были игроки сборной России по футболу, 22 мая. В образцах мочи спортсменов, анализ которых проводили эксперты, не было найдено подозрительного содержания солей. Расследование в отношении 23 футболистов из сборной и еще 11 профессиональных российских игроков, которые не участвовали в ЧМ-2014, велось с августа 2016 года.


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