Хакер, подозревамый в отмывании 4 млрд долларов в США, признался в мошенничестве на 750 млн рублей в России

Арестованный в Греции российский хакер Александр Винник написал явку с повинной в Генпрокуратуру РФ. Об этом 23 мая сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Интерфакс».

По данным издания, Винник признался в отмывании денег и мошенничестве. Нанесенный ущерб сам хакер оценил в 750 млн рублей за шесть лет — с 2011 по 2017 годы. Эту информацию подтвердил греческий адвокат Винника.

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать хакера — России или США. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.

В России хакера заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, Винник пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать злоумышленника надо американцам.