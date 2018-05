В Пражском зоопарке показали новорожденного трубкозуба

В Пражском зоопарке впервые на публику вывели детеныша трубкозуба, который родился 3 недели назад. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

Трубкозубы с большим трудом размножаются в неволе, а детеныши часто быстро погибают. Новый питомец зоопарка Праги пока никаких проблем не испытывает — он весит уже около 4 килограммов (при рождении трубкозубы весят около полутора кг). До сих пор неизвестен пол новорожденного. «Мы надеемся, что это девочка. Однако точно мы это узнаем только после того, как проведем анализ ДНК образца меха», – рассказала пресс-секретарь зоопарка Ленка Пасторчакова.

