В Пражском зоопарке показали новорожденного трубкозуба

В Пражском зоопарке впервые на публику вывели детеныша трубкозуба, который родился 3 недели назад. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

Трубкозубы с большим трудом размножаются в неволе, а детеныши часто быстро погибают. Новый питомец зоопарка Праги пока никаких проблем не испытывает — он весит уже около 4 килограммов (при рождении трубкозубы весят около полутора кг). До сих пор неизвестен пол новорожденного. «Мы надеемся, что это девочка. Однако точно мы это узнаем только после того, как проведем анализ ДНК образца меха», – рассказала пресс-секретарь зоопарка Ленка Пасторчакова.

Weighing 4 kilograms, Prague Zoo's new baby aardvark goes on show pic.twitter.com/dEW5wF7WdR — Reuters Top News (@Reuters) 22 мая 2018 г.

Отметим, африканский трубкозуб — единственный современный представитель млекопитающих отряда трубкозубых. Сейчас в естественной среде они сохранились только в Африке, к югу от Сахары. Взрослый трубкозуб достигает 100-158 см в длину и весит до 100 килограммов. Питаются они в основном муравьями и термитами — для разрывания муравейников предназначены их мощные конечности с сильными когтями.