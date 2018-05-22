Стадион «Санкт-Петербург» передали «Зениту»

Стадион на Крестовском острове перешел в управление футбольного клуба «Зенит». Как сообщили 22 мая в пресс-службе клуба, акт приемки-передачи дочерняя компания сине-бело-голубых «Зенит-Арена» и правительство Санкт-Петербурга подписали еще 18 мая.

Теперь стадион на 49 лет — в руках «Зенита». Соответствующей договоренности клуб и правительство города достигли 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Согласно концессионному соглашению, «Зенит» займется реконструкцией, техническим обслуживанием и эксплуатацией всего комплекса на Крестовском площадью в 288 тыс. кв.м.

Отметим, полностью и окончательно в свои права клуб вступит только после чемпионата мира по футболу. А с 30 мая для подготовки и проведения ЧМ-2018 стадион передадут в пользование оргкомитету турнира. Арена примет 7 матчей — в том числе, игру между Россией и Египтом на групповом этапе ЧМ. Также на Крестовском пройдут 1/8 финала, полуфинал и матч за бронзу.