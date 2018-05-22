В правительстве России задумались о снижении акцизов на бензин уже с июля

Правительство России поручило проработать вопрос о снижении акцизов на бензин на 3 тысячи рублей за тонну; цена дизеля может уменьшится на 2 тыс. рублей за тонну.

Как пишет RNS, об этом 22 мая заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин. Цифры снижения цены не окончательные, они еще могут измениться, уточнил представитель ФАС.

Махонин рассказал, что решение было принято на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Правительство поддержало предложение ФАС и Минэнерго о снижении тарифов. Вопрос поручили проработать Минфину до 1 июля 2018 года.

«Мы рассчитываем, что изменение вступит в силу с 1 июля, то есть на проработку у нас есть примерно месяц», – подчеркнул Дмитрий Махонин. Он добавил, что снижение акцизов сможет стабилизировать цены на нефтепродукты. А рост цен на нефть компенсирует для бюджета снижение акцизов.

Отметим, по данным Росстата, в России сейчас наблюдается ускоренный рост цен на бензин. «Фонтанка» подробно писала о том, что увеличение стоимости топлива может разогнать и в целом инфляцию.