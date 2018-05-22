Еще
00:13 23.05.2018
Пришлите свою новость!
22/05
Стадион «Санкт-Петербург» передали «Зениту»
22/05
В правительстве России задумались о снижении акцизов на бензин уже с июля
22/05
В качестве контрсанкций в России могут заблокировать Booking.com
22/05
Граната в рюкзаке у школьника стала причиной взрыва автобуса в Донбассе
22/05
МВД Украины: Более половины футбольных клубов страны участвовали в договорных матчах
22/05
В Рыбацком пенсионер пожаловался в полицию на кулаки грузчика «Пятёрочки»
22/05
Артистов Мариинского театра отравила куриная печенка
22/05
Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера
22/05
Автора отчетов, критикующих «Газпром» и «Роснефть», уволили из Sberbank CIB
22/05
Билл Гейтс поделился списком чтения на лето
22/05
В КГИОП выясняют, кто незаконно покрасил храм в Конюшенном ведомстве
22/05
Эрмитаж заявил иск к Пирумову на 856 млн рублей
22/05
Награды из рук Олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД
22/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 мая
22/05
Смерть рабочего на «Ромуальде Муклевиче» стала уголовным делом
22/05
В артистов Мариинки вселились сальмонеллы
22/05
СМИ назвали исполнителей официальной песни ЧМ-2018
22/05
Куклы уныния на Марсовом стоили петербургским активистам по 10 тысяч рублей
22/05
ФИФА: Российские футболисты чисты от допинга
22/05
Девушка, рассказавшая Путину о проблемах здравоохранения, умерла от рака
22/05
Первый электрокар Ford построят на платформе Focus
22/05
Инвестиции в основной капитал Петербурга растут на химии и резиновых изделиях
22/05
Конституционный суд показал стабильность в доходах
22/05
Министр юстиции Финляндии сказал "нет" законам шариата
22/05
В МВД пообещали не дать британским фанатам устроить «третью мировую» на ЧМ-2018
22/05
В массовой аварии со скорой в Москве пострадали шесть человек
22/05
В Петербурге вандалы «тренируются на кошках»
22/05
Закон об обращении криптовалют приняли в первом чтении
22/05
Бомбу на «Елизаровской» не нашли
22/05
Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018 в Россию
22/05
В Донбассе взорвался рейсовый автобус, погиб человек
22/05
21 медаль завоевали петербургские тяжелоатлеты на Специальной Олимпиаде
22/05
Петербургский туалет станет сценой для оперы
22/05
На улице Рубинштейна снесли два летних кафе
22/05
За отравление в детсаду в Шушарах ответит глава района
22/05
"Елизаровская" закрыта на проверку
22/05
КГИОП пожаловался прокурорам на отказ в возбуждении дела об ущербе особняку Веге
22/05
Стройнадзор проверит всю проектную документацию на строительство в Петербурге
22/05
Россия и Япония пригрозили США ответить на новые тарифы миллиардными пошлинами
22/05
Бастрыкин обошёл Чайку в доходах
22/05
В комитет по молодежной политике пришла ФСБ
22/05
Топ-менеджер Сбербанка: Очереди — это «великая ценность»
22/05
В Москве появилась улица с официальным ограничением в 20 км/час
22/05
Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке
22/05
Петербуржцу выстрелили в спину за отказ от вредных привычек
22/05
«Комендантский проспект» проверили за 10 минут
22/05
Госдума одобрила штрафы до 700 тысяч рублей за использование анонимайзеров
22/05
Кудрин заявил об участии в разработке ракет, показанных Путиным всему миру
22/05
«Комендантский проспект» закрыт на вход и выход
22/05
В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Сочи отключили телевидение
22/05
Под Иркутском экстрасенс предсказал смерть и лишился иномарки – подожгли
22/05
На мировом первенстве по хоккею в 2019 году Россия сыграет с чемпионом
22/05
Черданцев: Сарри не будет в «Зените»
22/05
Роспотребнадзор проинспектировал турецкие отели
22/05
Audi отзывает 11 тысяч машин в России из-за проблем с ГЛОНАСС
22/05
Торопясь в Финляндию, водитель устроил смертельное приграничное ДТП
22/05
Кудрин возглавил Счетную палату
22/05
Google оцифровал достопримечательности Санкт-Петербурга
22/05
ФСБ разрешили влезать в переписку пользователей Telegram
22/05
Ретейлеры предупредили о возможном росте цен из-за контрсанкций
22/05
Песков о якобы неудачных пусках ракет: Слушайте президента и верьте ему
22/05
Colliers: В 2018-м на 40% вырос спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге
22/05
В Петербурге заканчиваются офисы класса А. Все занято структурами «Газпрома»
22/05
На указателях к мундиалю Крестовский остров потерял букву
22/05
Škoda купила единственного производителя трамваев в Скандинавии
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
22.05.2018 23:37

В правительстве России задумались о снижении акцизов на бензин уже с июля

Правительство России поручило проработать вопрос о снижении акцизов на бензин на 3 тысячи рублей за тонну; цена дизеля может уменьшится на 2 тыс. рублей за тонну. 

Как пишет RNS, об этом 22 мая заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин. Цифры снижения цены не окончательные, они еще могут измениться, уточнил представитель ФАС. 

Махонин рассказал, что решение было принято на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Правительство поддержало предложение ФАС и Минэнерго о снижении тарифов. Вопрос поручили проработать Минфину до 1 июля 2018 года.

«Мы рассчитываем, что изменение вступит в силу с 1 июля, то есть на проработку у нас есть примерно месяц», – подчеркнул Дмитрий Махонин. Он добавил, что снижение акцизов сможет стабилизировать цены на нефтепродукты. А рост цен на нефть компенсирует для бюджета снижение акцизов. 

Отметим, по данным Росстата, в России сейчас наблюдается ускоренный рост цен на бензин. «Фонтанка» подробно писала о том, что увеличение стоимости топлива может разогнать и в целом инфляцию. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
21.05.2018 12:27

ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера» аккредитованы еще одним банком

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера», которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском и в Калининском районах Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
18.05.2018 10:58

ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ПАО «Банк ВТБ» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
Фотобанк авиакомпании "Победа"
17.05.2018 18:46

Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов

Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В правительстве России задумались о снижении акцизов на бензин уже с июля
Инвестиции в основной капитал Петербурга растут на химии и резиновых изделиях
Конституционный суд показал стабильность в доходах
Закон об обращении криптовалют приняли в первом чтении
Топ-менеджер Сбербанка: Очереди — это «великая ценность»
Банк России выпустил памятную купюру к ЧМ-2018
Доллар и евро падают к рублю
Morgan Stanley обещает экономике России спад из-за санкций
За отказ от атомной энергетики немцы заплатили 24 млрд евро
Штрафы за нарушения ПДД решено направить на ремонт дорог
Лондонский суд вернул Архангельского в петербургскую реальность
«Домашних денег» хватило не всем
Смольный встал в очередь к телу ОФК-Банка
Сколько вешать в gramах
СовПадения рубля
Рухнет ли рубль вместе с "томагавками"
Куда российские деньги утекают из Латвии
Банкротство не приговор?
Горбюджету добавили сдержанного оптимизма
Поднимем НДФЛ за здоровье бюджета
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Награды из рук Олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД

Путешествующая 16 лет на мотоциклах семья из Аргентины добралась до Петербурга

кадр из видео/instagram.com/mama_neprivityx_detey/

Ураган в Астане повалил кран, сорвал крыши и выкинул самолет на газон при посадке

Новости компаний
ГК «Эталон»
21.05.2018 12:27
ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера» аккредитованы еще одним банком
АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера», которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском и в Калининском районах Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
18.05.2018 10:58
ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком
ПАО «Банк ВТБ» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
Фотобанк авиакомпании "Победа"
17.05.2018 18:46
Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов
Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
pixabay.com
17.05.2018 12:13
Расширяем границы пространства и времени — отличная новость для предпринимателей
Банк «Нейва» для всех петербургских предпринимателей расширил границы времени и пространства - больше не нужно тратить время на дороги по пробкам в банк, искать место для парковки и ждать в очереди в офисе банка
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.05.2018 17:11
ЖК «Образцовый квартал 4» аккредитован первыми банками
Один из крупнейших региональных банков России — Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал новый малоэтажный ЖК «Образцовый квартал 4». Вслед за ним об аккредитации ЖК сообщили Абсолют банк и банк АК БАРС – одни из крупнейших российских банков
ГК «Эталон»
16.05.2018 13:25
Три корпуса квартала «Галактика» аккредитованы еще одним банком
АО «Сургутнефтегазбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
ГК "КВС"
15.05.2018 10:44
Новая услуга от компании «КВС»
ПАО «Сбербанк» является давним партнером, который предлагает покупателям широкий спектр предложений и банковских услуг на покупку квартиры от «КВС»
СК «Полис Групп»
14.05.2018 18:00
Объекты «Полис Групп» аккредитованы еще одним банком
В рамках ипотечных программ Банка «Возрождение» аккредитованы дома 5-й очереди ЖК «Краски Лета» (№13,14,15), а также жилые комплексы «Полис на Неве», «Полис на Комендантском» и «ПаркЛэнд»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.05.2018 17:25
Банк «Санкт-Петербург» первым выпустит «Единую карту петербуржца»
Банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение заявки на участие в проекте «Единая карта петербуржца»
ГК «Эталон»
11.05.2018 12:42
Три банка аккредитовали новый проект ЖК «Галактика.Премиум»
Сразу три банка - ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.