В качестве контрсанкций в России могут заблокировать Booking.com

Ростуризм должен проработать вопрос о целесообразности блокировки в России сервиса подбора отелей Booking.com. Такая мера может быть принята в качестве ответа на американские санкции.

Как передаёт РБК 22 мая, ответ в министерстве культуры ждут до 4 июня. Для начала Ростуризм намерен опросить профильные профессиональные сообщества. Похожая инициатива была предложена руководителем туроператора «Свой ТС» Сергеем Войтовичем ещё в апреле. По его замыслу, сервис Booking.com необходимо было заблокировать только для российских гостиниц и только для бронирующих жильё с территории России. При этом резервировать жильё за рубежом россияне смогут без ограничений. В письме Минкульта в Ростуризм предлагается «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».

Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, сейчас он принадлежит американской Booking Holdings. По данным аналитиков, в России сайт занимает 67-е место среди всех ресурсов в интернете. Наибольший трафик сайту, почти 8%, дают пользователи из России.