Граната в рюкзаке у школьника стала причиной взрыва автобуса в Донбассе

В результате взрыва рейсового автобуса возле Дебальцево в Донбассе погиб мальчик 14-ти лет, еще трое подростков пострадали. Об этом 22 мая рассказали в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв», – уточняется в сообщении. Один подросток погиб на месте, трое получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы. «Призываем родителей и педагогов вести разъяснительные беседы с детьми по недопущению несчастных случаев со взрывоопасными предметами», – подчеркнули в представительстве ДНР в СЦКК.