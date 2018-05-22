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22.05.2018 22:47

Граната в рюкзаке у школьника стала причиной взрыва автобуса в Донбассе

В результате взрыва рейсового автобуса возле Дебальцево в Донбассе погиб мальчик 14-ти лет, еще трое подростков пострадали. Об этом 22 мая рассказали в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. 

«Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв», – уточняется в сообщении. Один подросток погиб на месте, трое получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы. «Призываем родителей и педагогов вести разъяснительные беседы с детьми по недопущению несчастных случаев со взрывоопасными предметами», – подчеркнули в представительстве ДНР в СЦКК.

 


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