МВД Украины: Более половины футбольных клубов страны участвовали в договорных матчах

Украинская полиция выявила более 320 человек среди футболистов, клубного руководства и тренеров, которые участвовали в договорных матчах. В списке 35 из 52 футбольных клубов Украины.

Об этом 22 мая сообщает МВД Украины. Полиция выявила 57 эпизодов, клубы были объединены в 5 преступных группировок. Ставки на матчи подозреваемые делали через букмекерские компании в Азии, приблизительная прибыль — до 5 миллионов долларов в год. Уголовные дела возбуждены по двум статьям — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги, и противоправное влияние на результат спортивных соревнований.

Пять из этих клубов играют в украинской премьер-лиге. По информации агентства «Униан», в нечестной игре заподозрили ФК «Заря», «Ворскла», «Олимпик», «Александрия» и «Зирка».