В Рыбацком пенсионер пожаловался в полицию на кулаки грузчика «Пятёрочки»

Вечерний поход в магазин отправил в травмпункт жителя Невского района Петербурга. После встречи с напором любопытного грузчика у пожилого мужчины зафиксировали ушибы и сотрясение мозга.

Как рассказала «Фонтанке» 22 мая дочь пострадавшего, снимать побои её 62-летнему отцу пришлось после посещения «Пятёрочки» на Шлиссельбургском проспекте, 20, корпус 1. Накануне около девяти вечера интерес к нему проявил молодой коренастый мужчина в форменном красном обмундировании. По всей видимости, он примерил на себя обязанности охранника и потребовал предъявить сумку, заподозрив наличие неоплаченного товара. В демонстрации содержимого было отказано.

«Мой отец знает свои права. Он ничего не брал и предложил вызвать полицию», – рассказывает женщина. По её словам, сотрудник «Пятёрочки» ответил кулаком в лицо. Пожилой человек, который обычно ходит, опираясь на костыль, потерял равновесие и получил ещё несколько ударов уже ногами. Дальнейшую экзекуцию под испуганные крики женщин-кассиров остановили двое коллег агрессора. Покупатель сумел добраться до дома, утром дочь повезла его в травмпункт, где, по её словам, диагностировали ушибы, сотрясение мозга и предложили госпитализацию. Пенсионер предпочёл выздоравливать дома.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что уже получили телефонограмму из больницы и начали проверку информации об инциденте на Шлиссельбургском.

Дочь пострадавшего заехала в магазин — там ситуацию ей описали под другим углом и инициатором потасовки представили 62-летнего пенсионера. Якобы он не только напал на их молодого грузчика, но и сумел разбить ему губу. Почему именно грузчик любопытствовал содержимым сумки подозрительного посетителя, женщине не объяснили.

В пресс-службе X5 Retail Group, в чью структуру входит сеть «Пятёрочка», сообщили, что компания также начала свою проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. Пока склоняются к версии магазина, и обещают встречное заявление – о хищении товара.

«Остальные обстоятельства инцидента устанавливаются», – прокомментировали в X5 Retail Group, не уточняя, что именно могло прельстить пенсионера.