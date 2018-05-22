Артистов Мариинского театра отравила куриная печенка
Сальмонеллы, которые поселились в артистах Мариинского театра, проникли в их организмы из куриной печени. На обед ее съели как минимум 19 человек.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу, к вечеру 22 мая установлен источник отравления сотрудников Мариинки. Следы сальмонеллы были найдены в куриной печени. Сейчас ведомство выясняет у поставщика, как бактерии попали в субпродукт.
Напомним, на данный момент с симптомами отравления к медикам обратились уже 19 человек. На недомогание они стали жаловаться накануне вечером, все заболевшие питались в столовых Мариинского театра. Как минимум у двоих уже подтвержден диагноз «сальмонелез».
Кормит сотрудников и посетителей театра компания «Петрос». Она входит в ресторанную группу Ginza Project.
Справка:
Утром 9 мая российские клиенты пятизвездочного отеля Sheraton в Арабских Эмиратах пожаловались на плохое самочувствие, в страховые обратились больше 40 человек. Некоторым из них поставили диагноз "сальмонеллез".
В конце апреля вспышку сальмонеллеза зафиксировали в детском саду в Шушарах, пострадал 21 человек, 17 из них - дети.