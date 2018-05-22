Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера

Жилищное агентство Курортного района провело конкурс — и заключило контракт с единственным подавшим заявку — на сумму в 868 210 рублей. За миллион без малого поставщик услуг должен установить временный баннер на объекте культурного наследия «Загородный дом Л.А. Змигродского», по адресу: г. Сестрорецк, ул. Андреева, д. 3, литер А.

Конкурс в виде аукциона провели в марте: торги признали несостоявшимися, так как подана была всего одна заявка, но контракт с единственным претендентом заключили. ПРРК «Интерьер» (совладелец и руководитель — Дмитрий Горский) — строительная, генподрядная и реставрационная компания.

Та же самая компания, и тоже как единственный участник конкурса, в 2017 году выиграла у жилагентства конкурс на 1 561 867 рублей — на выполнение работ по сохранению все той же дачи. Ранее 495 тысяч было заплачено ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Рест» – за обследование дома и разработку проектной документации для реставрации.

Как сообщает портал «Градозащитный Петербург», до 2009 года в здании еще жили три семьи, но в январе 2010-го пожар уничтожил крышу и значительную часть второго этажа. Дом остался стоять расселенным и заброшенным. Однако, как сообщают жители Сестрорецка, на днях вокруг дачи выставили леса.