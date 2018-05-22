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22.05.2018 21:55

Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера

Жилищное агентство Курортного района провело конкурс — и заключило контракт с единственным подавшим заявку — на сумму в 868 210 рублей. За миллион без малого поставщик услуг должен установить  временный баннер на объекте культурного наследия «Загородный дом Л.А. Змигродского», по адресу: г. Сестрорецк, ул. Андреева, д. 3, литер А.

Конкурс в виде аукциона провели в марте: торги признали несостоявшимися, так как подана была всего одна заявка, но контракт с единственным претендентом заключили. ПРРК «Интерьер» (совладелец и руководитель — Дмитрий Горский) — строительная, генподрядная и реставрационная компания. 

Та же самая компания, и тоже как единственный участник конкурса, в 2017 году выиграла у жилагентства конкурс на 1 561 867 рублей — на выполнение работ по сохранению все той же дачи. Ранее 495 тысяч было заплачено ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Рест» – за обследование дома и разработку проектной документации для реставрации. 

Как сообщает портал «Градозащитный Петербург», до 2009 года в здании еще жили три семьи, но в январе 2010-го пожар уничтожил крышу и значительную часть второго этажа. Дом остался стоять расселенным и заброшенным. Однако, как сообщают жители Сестрорецка, на днях вокруг дачи выставили леса.

Справка:

Дача выстроена в неорусском стиле в 1902 году. Ее владельцем был Людомир Змигродский, а с 1916 года его дочь Валентина. Соседним (ближним к ж/д) участком (№ 73) с гостиницей и кофейней владел с 1907 года Вильгельм Федорович Фомин, из-за чего дачу Змигродского часто называют домом Фомина. Это одна из самых красивых сестрорецких дач, говорят градозащитники.


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