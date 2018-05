Автора отчетов, критикующих «Газпром» и «Роснефть», уволили из Sberbank CIB

Аналитик Sberbank CIB Александр Фэк уволен после того, как был обнародован отчет, в котором главными выгодоприобретателями от проектов «Газпрома» названы его подрядчики.

Об этом 22 мая пишет РБК со ссылкой на самого аналитика. Фэк считает, что причиной для увольнения стал именно отчет о российских нефтегазовых компаниях, который он подготовил по собственной инициативе.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев подтвердил РБК увольнение Фэка: «Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтверждённых данных и информации из открытых источников. Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB. В нашей компании существуют жёсткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их». Фэк, как считает Буланцев, подготовил непрофессиональный отчет, «выполненный с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм».

Отметим, в своем отчете Александр Фэк (его соавтором выступила Анна Котельникова) утверждает, что бенефициарами мегапроектов «Газпрома» (трубопроводы «Сила Сибири» «Северный поток-2», «Турецкий поток») являются подрядчики — в первую очередь, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Причем это уже не первый скандальный отчет, подготовленный аналитиком. В октябре 2017 года он выпустил документ под названием «Rosneft: We Need to Talk About Igor» («Роснефть»: надо поговорить об Игоре»). В отчете утверждалось, что крупнейшая российская нефтяная компания не снижала долг, а направляла на приобретения все большие суммы. Критике подвергся лично исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Избегать дальнейшей экспансии для снижения долга не подходит главе «Роснефти», – писали авторы документа.

Sberbank CIB позже извинился перед «Роснефтью» и внес поправки в доклад — критика Сечина из него практически пропала, многие формулировки были смягчены.