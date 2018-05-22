В КГИОП выясняют, кто незаконно покрасил храм в Конюшенном ведомстве

Некая подрядная организация самовольно покрасила барельефы и другие архитектурные детали на храме Спаса Нерукотворного Образа в Конюшенном ведомстве. Об этом «Фонтанке» 22 мая сообщили в КГИОП. В ведомстве прокомментировали появившееся в соцсетях видео, на котором рабочий из пульверизатора наносит на один из барельефов белую краску.

По данным пресс-службы комитета по охране памятников, подрядчик не получал в КГИОП никаких разрешений. «И понесет наказание в соответствии с действующим законодательством в сфере сохранения культурного наследия», – добавили там.

При этом что именно за организация так отличилась, в комитете не знают. «Устанавливается», – так ответили в ведомстве на запрос «Фонтанки». Напомним, Конюшенным ведомством управляет Музей городской скульптуры. Каких-либо недавних конкурсов на срочные работы по обновлению фасадов храма на сайте госзакупок найти не удалось.