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22.05.2018 21:11

В КГИОП выясняют, кто незаконно покрасил храм в Конюшенном ведомстве

Некая подрядная организация самовольно покрасила барельефы и другие архитектурные детали на храме Спаса Нерукотворного Образа в Конюшенном ведомстве. Об этом «Фонтанке» 22 мая сообщили в КГИОП. В ведомстве прокомментировали появившееся в соцсетях видео, на котором рабочий из пульверизатора наносит на один из барельефов белую краску.

 

По данным пресс-службы комитета по охране памятников, подрядчик не получал в КГИОП никаких разрешений. «И понесет наказание в соответствии с действующим законодательством в сфере сохранения культурного наследия», – добавили там.

При этом что именно за организация так отличилась, в комитете не знают. «Устанавливается», – так ответили в ведомстве на запрос «Фонтанки». Напомним, Конюшенным ведомством управляет Музей городской скульптуры. Каких-либо недавних конкурсов на срочные работы по обновлению фасадов храма на сайте госзакупок найти не удалось.


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22.05.2018 13:10
В Setl Group состоялся День донора
Сотрудники холдинга Setl Group 21 мая приняли участие в традиционном для компании весеннем Дне донора и сдали кровь для больниц Санкт-Петербурга.
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21.05.2018 17:35
В микрорайоне «Семь столиц» озеленили пр. Строителей
19 мая жители микрорайона «Семь столиц» и соседних комплексов, а также сотрудники компании Setl City в рамках акции по озеленению высадили вдоль проспекта Строителей – на территории квартала «Лондон» – 70 деревьев
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