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22.05.2018 21:07

Эрмитаж заявил иск к Пирумову на 856 млн рублей

Государственный Эрмитаж признали потерпевшим по делу о мошенничестве. Исковые требования к бывшему замминистра культуры Пирумову и предпринимателю Никите Колесникову почти вдвое превышают размер вероятных хищений.

Как говорится в распространенном 22 мая заявлении Эрмитажа, Следственный комитет признал учреждение потерпевшим, и в рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск к обвиняемым более 856 млн рублей. В эту сумму Эрмитаж оценивает авансированные средства, не направлявшиеся на строительство, а «фактически распыленные между компаниями» с целью их хищения.

Следственный комитет обвинил Пирумова и фактического руководителя группы компаний «Роспан» Колесникова в хищении 450 млн рублей при строительстве фондохранилища в Старой Деревне Петербурга. Экс-чиновника арестовали 18 мая, несмотря на личное поручительство главы Курчатовского института Евгения Велихова.

Свои потери Эрмитаж оценивает на основании арбитражного дела о банкротстве подрядчика – компании «Мехстройтранс». Учреждение включено в реестр кредиторов с правом требования 856 млн рублей.


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