«Фонтанка» за 60 секунд — 22 мая

Мойте руки после Мариинки. Есть мнение, что там поселился сальмонеллез.

Скрипач, балерина, кассир и еще полтора десятка сотрудников театра оказались на больничных койках.

Наркодилеры бывшими не бывают. Из этой матрицы выходят только вперед ногами.

Полицейские вкусили внутреннего туризма в честь чемпионата мира по футболу. Их массово командируют в регионы, где пройдут матчи. «Концлагерь», «тюрьма», «живем три дня без воды в туалете» – так стражи порядка описывают детские лагеря и студенческие общаги.

Апрашку готовы реконструировать не за 20 млрд, а всего за 7. Но даже этих денег днем с огнем не сыщешь.

Не ту страну назвали Венесуэлой. Там все – как у нас, а Путин с Мадуро и вовсе близнецы-братья.

Крадущийся Пекин, затаившийся Вашингтон – затишье перед началом торговой войны не должно никого обманывать. Плохо будет всем.

ФСБ зашла в комитет по молодежной политике. Насчет того, что опрос мнения молодежи провели неправильно. Финансово.

Памятник котенку Фунтику обидели. Даже страшно представить, в какой форме оскорбленное животное исполнит самые потаенные мечты злодеев.

Семья байкеров из Аргентины путешествует без остановки уже 16 лет и докатилась до Петербурга.