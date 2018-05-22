Смерть рабочего на «Ромуальде Муклевиче» стала уголовным делом

В Петербурге транспортное следствие возбудило уголовное дело через полторы недели после гибели сварщика в трюме принадлежащего Минобороны судна «Ромуальд Муклевич».

Как сообщает вечером 22 мая пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, гибель рабочего во время пожара на гидрографическом судне квалифицирована по второй части 216-й статьи УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как уточняет следствие, пожар начался в момент установки эхолота в помещении цистерны сточных вод.

Напомним, у 29-летнего сварщика остались жена и двое детей. Во время работ он использовал сварочный аппарат, что сейчас рассматривается как основная версия пожара.

Подозреваемых в деле пока нет, однако искать их будут среди лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности.

Тушить огонь и проветривать помещения спасателям пришлось несколько часов. Резиновые прокладки в обшивке гидрографа задымились ранним утром 11 мая, последние расчеты уехали с места пожара лишь в два часа дня.

Огонь тушили 129 спасателей, МЧС и ЗВО разошлись во времени ликвидации — военные рапортовали об отсутствии задымления уже в 09:35, хотя к этому моменту спасатели были на месте лишь 10 минут.