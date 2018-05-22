Смерть рабочего на «Ромуальде Муклевиче» стала уголовным делом
В Петербурге транспортное следствие возбудило уголовное дело через полторы недели после гибели сварщика в трюме принадлежащего Минобороны судна «Ромуальд Муклевич».
Как сообщает вечером 22 мая пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, гибель рабочего во время пожара на гидрографическом судне квалифицирована по второй части 216-й статьи УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как уточняет следствие, пожар начался в момент установки эхолота в помещении цистерны сточных вод.
Напомним, у 29-летнего сварщика остались жена и двое детей. Во время работ он использовал сварочный аппарат, что сейчас рассматривается как основная версия пожара.
Подозреваемых в деле пока нет, однако искать их будут среди лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности.
Тушить огонь и проветривать помещения спасателям пришлось несколько часов. Резиновые прокладки в обшивке гидрографа задымились ранним утром 11 мая, последние расчеты уехали с места пожара лишь в два часа дня.
Огонь тушили 129 спасателей, МЧС и ЗВО разошлись во времени ликвидации — военные рапортовали об отсутствии задымления уже в 09:35, хотя к этому моменту спасатели были на месте лишь 10 минут.
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Справка:
На территории Кронштадтского морского завода судно находится на ремонте и реконструкции с 2016 года. Закончить работы планировали осенью 2018 года, спустить его на воду и вернуть на север намеревались ближе к зиме.
На ремонтные работы гидрографа, а именно поэтому он стоит в доках КМЗ, вместе с буксировкой из Мурманска, было потрачено больше 80 миллионов рублей.
Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» было заложено в 1990 году в Гданьске. Оно находится в составе Северного флота. Длина корпуса – 85,6 метра, ширина – 15,2 метра, водоизмещение – 2280 тонн.