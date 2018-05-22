Награды из рук Олимпийской чемпионки Казанкиной ждут участников Фестиваля ЗСД

Победители забега первого Фестиваля ЗСД получат награды из рук троекратной олимпийской чемпионки, рекордсменки мира и Олимпийских игр Татьяны Казанкиной. Забег и велопробег состоятся вечером 2 июня по центральному участку Западного скоростного диаметра.

У всех желающих еще есть возможность присоединиться к уникальному событию. Регистрация открыта на сайте zsdfest.ru

На сегодняшний день на праздник здорового образа жизни уже зарегистрировались более 600 бегунов и 3200 велосипедистов, но регистрация продолжается до 25 мая.

В связи с большим количеством желающих проехать по ЗСД на велосипеде регистрация на этот раздел программы временно ограничена, но дополнительные места появится на этой неделе.

Чтобы не пропустить активацию регистрации на велопарад следите за за всеми постами в официальной группе фестиваля в Вконтакте.

Об участии в забеге заявили петербургские школы бега Типичный Марафонец и I Love Supersport Running, ProRunning, беговой клуб Yorc.

На дистанции забега будет работать команда пейсмейкеров, которая сделает его еще интересней, ведь не все выйдут на трассу соревноваться на время. Пейсмейкеры – бегуны, задающие темп – поддержат участников по ходу мероприятия, а велосипедистов будет сопровождать команда велолидеров.

Помимо Казакиной, хедлайнерами фестиваля стали Анастас Панченко, чемпион России по водно-моторному спорту в классе аквабайк, и Александр Краснов – велогонщик, чемпион олимпийских игр в Москве в командной гонке преследования на четыре километра, дважды чемпион мира.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте www.zsdfest.ru, в рубрике фестиваля на страницах "Фонтанки" и в публикациях наших друзей.

По ссылке – подробная инструкция, как присоединиться к участникам ЗСД-фестиваля. Помним, что количество мест ограничено.

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Помимо спортивной части, гостей ждет обширная познавательно-развлекательная программа в стартовом городке: семейный турнир по челночному бегу, киносеанс для детей, лекции от A1 Триатлон и лаборатории бега Runlab.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Дистанция забега 10, а велопробега – 20 километров. У бегунов-спортсменов в этой день есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше, чем за сутки.

Андрей Мушкарев, председатель комитета по туризму правительства Петербурга, считает, что Фестиваль может способствовать туристической привлекательности нашего города: «Десятки и сотни тысяч людей во всем мире строят свой календарь, ориентируясь на знаковые события, в том числе спортивные. Фестиваль ЗСД пройдет впервые, но он будет еще одной точкой привлекательности для туристов в Петербурге, если станет ежегодным».



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