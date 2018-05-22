В артистов Мариинки вселились сальмонеллы

Количество пострадавших от инфекции сотрудников Мариинского театра увеличилось до 19. Врачи Боткинской больницы заподозрили сальмонеллез.

Как стало известно «Фонтанке», в течение дня 22 мая с признаками отравления обратились еще шесть артистов Мариинки. Они присоединились к коллегам, которые со вчерашнего вечера жаловались медикам на плохое самочувствие после посещения служебной столовой в здании новой сцены на Театральной площади.

Экспресс-анализы проб пациентов предварительно указывают на сальмонеллез. Роспотребнадзор Петербурга проводит противоэпидемические мероприятия, столовые в Мариинском театре закрыты.

Контракт на питание гостей и сотрудников театра заключен с компанией «Петрос», которая входит в ресторанную группу Ginza Project.

В настоящее время проверяются и другие версии инфицирования артистов, в том числе посещение туалетов и других мест общего пользования в Мариинке-2.

Утром 9 мая российские клиенты пятизвездочного отеля Sheraton в ОАЭ массово пожаловались на плохое самочувствие, некоторым диагностировали сальмонеллез. Среди пострадавших были петербуржцы.

В конце апреля вспышку сальмонеллеза зафиксировали в детском саду Петербурга, пострадали более двадцати детей.