Куклы уныния на Марсовом стоили петербургским активистам по 10 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал активистов одного из движений «Весна» за акцию, приуроченную к инаугурации Владимира Путина. Как сообщили 22 мая оппозиционеры, развесить кукол на Марсовом поле молодым людям стоило по 10 тысяч рублей.

«Николая Петросяна и Олега Усова осудили за перформанс к инаугурации президента Путина по ст 20.2, ч. 5, КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Каждый активист теперь должен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы движения. Ранее другой участник акции, Тимур Расулов, получил 10 суток ареста по статье 20.2, ч. 8, КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения) за этот же перформанс.

7 мая молодые люди развесили на одном из деревьев на Марсовом поле кукол с плакатами: «Ещё 6 лет? Нет, спасибо!», «РКН сломал мой Интернет», «Кора дуба и боярышник не помогли», «Помогли Сирии – на меня не хватило». Таким образом они выразили свои ожидания от нового президентского срока Владимира Путина.