ФИФА: Российские футболисты чисты от допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) завершила расследование о возможности употребления допинга российскими футболистами. Как сообщает пресс-служба организации, доказательств использования спортсменами запрещенных веществ найдено не было.

«ФИФА проинформировала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о своих выводах. WADA, в свою очередь, согласилась с решением ФИФА закрыть дела», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, расследование в отношении российских футболистов началось после публикации доклада главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Повторный анализ допинг-проб, ранее взятых у российских игроков, не выявил нарушений: не были найдены ни следы запрещенных препаратов, ни царапины на контейнерах для сбора мочи, ни аномально высокое содержание соли. Напомним, что царапины и наличие соли, по данным Макларена, говорят о махинациях с допинг-пробами. На основании этого несколько отечественных спортсменов были дисквалифицированы и лишены медалей. Позже некоторых из них восстановили в правах, однако не всех. В частности, санкции сохранили для бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводы, выигравших в Сочи по две золотые медали.

В ФИФА подчеркнули, что российская сборная по футболу была одной из самых тестируемых футбольных команд из тех, что сыграют на ЧМ-2018. Добавим, что под подозрением находились 23 футболиста, в разные годы выступавшие за сборную России.