Девушка, рассказавшая Путину о проблемах здравоохранения, умерла от рака

Дарья Старикова, которую в больнице города Апатиты лечили от остеохондроза вместо рака и после прямой линии с президентом перевезли в Москву, скончалась в столице.

Об этом 22 мая сообщает портал «Доктор Питер». Девушка умерла в столичной больнице накануне. Ранее сообщалось, что лечение она проходила в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена, врачи говорили о ее стабильном состоянии. Стариковой было 25 лет.

Напомним, в июне прошлого года во время "Прямой линии с президентом" она рассказала Владимиру Путину, что лечилась в Апатитах от межпозвоночного остеохондроза. Однако позже выяснилось, что девушка больна раком в 4-й стадии. Путину Старикова пожаловалась на состояние здравоохранения в регионах и на то, что даже поставить правильный диагноз ей не смогли. 19 июня после ухудшения состояния ее перевезли на лечение в Москву. Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность», Старикову признали потерпевшей. Главврач больницы, в которой девушке поставили неверный диагноз, написал заявление об увольнении.