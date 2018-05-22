Про цены на бензин спросят у правительства

Госдума в лице комитета по энергетике направит запрос в правительство России. Цель – выяснить, почему в 2018 году так растут цены на бензин и какие меры предпринимаются для стабилизации. Об этом 22 мая сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Во внутреннем послании Госдумы ситуацию на внутреннем рынке топлива характеризуют как нестабильную и называют отрасль, в которой сложилась наиболее тяжёлая ситуация. По данным парламента, это сельское хозяйство.

Отмечается, что с начала года цены на дизтопливо выросли на 7 процентов. Это может сказаться на сезонных сельхозработах.