Почему в Петербурге зависли лифты

Известный миллиардами своего арестованного главы Ростехнадзор по Северо-Западу месяцами проверяет лифты после ремонта. Из-за неспешности контроля машины не двигаются с места.

Речь идет примерно о пятистах случаях, когда свежеотремонтированные лифты готовы поехать после ремонта, но им мешает подняться груз недополученных согласований. Причина в новых правилах приемки оборудования. К делу снова подключили Ростехнадзор, у которого не хватает инспекторов. Кроме того, к каждому лифту теперь еще нужно приставить специального человека, найти и обучить которого предстоит за счет жильцов. В 2018 году отремонтируют лифты еще в 162 домах; когда они поедут – точно не скажет никто.

В доме № 9 по улице Фрунзе ремонт коснулся всех шести парадных, лифты смонтировали к началу апреля, но поехали они не везде. В первой парадной пожилые люди до сих пор ходят пешком на верхние этажи шестиэтажного дома. По словам жителей, из-за этого, в частности, практически перестала выходить из дома женщина-ветеран Великой Отечественной войны. «Мы звонили в управляющую организацию (ЖКС № 2 Московского района. — Прим. ред.), там в какой-то момент обещали включить лифт к началу мая, но он так и стоит», – говорят жильцы. Аналогичная ситуация в доме № 46 по 3-й линии Васильевского острова, где довольно оперативно собрали новую шахту и оборудование, но не запустили его.

Началась эта история 30 августа 2017 года, когда вступили в силу новые правила приемки лифта. До поправок ситуация выглядела так: после ремонта на адрес выходил аккредитованный экспертный центр, проводил испытания и передавал акт полного техосвидетельствования монтажной организации. Та изготавливала соответствующую декларацию, и оба документа размещались на сайте Росаккредитации. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, это и служило подтверждением готовности и безопасности лифта. Документы подшивались к паспорту оборудования и передавались управляющей организации для запуска. В 2014 году после трагедии на улице Композиторов началась массовая проверка лифтов. Выяснилось, что с нарушениями эксплуатируют более 10 тысяч из них; в Госдуме предложили подключать Ростехнадзор уже на стадии проектирования и монтажа лифта, а не только обслуживания. Новый порядок закрепили летом прошлого года. На тот момент в работе в Петербурге было около 800 лифтов; соответствующий акт от новых ревизоров получили только 300.

Как говорят сами подрядчики, в идеале ведомство появляется на объекте один раз, если претензий у него не возникает. Более реальным выглядит двукратное посещение дома: осмотр с выдачей замечаний — и повторный приход через 10 дней с составлением акта контрольного осмотра. Учитывая все административные допущения, законный срок такой процедуры — 15 рабочих дней. «Когда у Ростехнадзора забрали эту функцию несколько лет назад, там расформировали отдел лифтового оборудования, оставили только отдел подъемного оборудования, то есть «крановщиков», – говорят собеседники из числа подрядчиков. – Сейчас нами в городе занимаются около 10 инспекторов, которым еще надо Ленобласть проверять и краны. Если бы адрес был привязан к конкретному человеку, было бы проще. Но они меняются, в итоге к нам ходят по несколько раз и находят все новые недостатки».

Такая ситуация и в указанном доме на Фрунзе, куда инспектор в очередной раз должен прийти 25 мая. Под новые требования, которые содержатся в 743-м постановлении правительства, до сих пор не прописан административный регламент, говорят в Жилкоме. Из-за этого критерии инспекторов могут значительно расходиться. Жилищный комитет при этом выступает фактически как третье лицо: претензии Ростехнадзора адресованы не ему, а управляющим или монтажным организациям. «Хорошо, что у нас сложился какой-то рынок, и подрядчики исправляют эти недостатки, даже по контрактам, заключенным до 743 постановления», – говорит замглавы комитета Алексей Бородуля.

По словам чиновника, попытки зазвать представителей Ростехнадзора на совещания, чтобы обсудить спорные моменты, результата не дали. Получить комментарии ведомства не вышло и у редакции «Фонтанки» – времена нелегкие, и лифты, видимо, не главная проблема: глава Северо-Западного отделения Григорий Слабиков арестован по делу о мошенничестве; в данный момент исполняет его обязанности Алексей Капаев.

Претензии Ростехнадзора на 90% касаются документации, но есть и фактические несоответствия: от отсутствия противопожарного переключателя до попадания в машинное отделение через люк (что запрещено ГОСТом, но сделано во многих домах старого фонда). Кроме того, управляющие организации и подрядчики столкнулись с новой трактовкой. Капремонт делится на два типа: полная замена оборудования и модернизация, когда берут новые лебедки, кабины, шкафы управления и прочие комплектующие, но оставляют направляющие.

«Зачастую происходит подмена участниками процесса понятий, и под видом (и при документационном управлении) замены лифта осуществляется его модернизация с сохранением элементов старого лифта, – говорится на сайте Ростехнадзора. – Чаще всего в таких случаях сохраняют старые направляющие кабины и противовеса, а также элементы их креплений, что создает угрозу безопасности пользователей лифта». Если направляющие (по сути, рельсы), остались прежними, то это не замена, а модернизация. А в этом случае требуется совсем другой комплект документов, основанный на старом паспорте условного Самаркандского завода от 1982 года, который зачастую утерян. «Тогда у нас и поезда должны считаться ровесниками рельсам, – удивляются подрядчики. – Это как колеса от ВАЗ-2106 поставить на Gelandewagen и утверждать, что перед нами продукция «Автоваза».

Как говорят собеседники, близкие к Фонду капремонта, сейчас взаимодействие с Ростехнадзором уже налаживается, ведомство даже проводит по понедельникам что-то вроде дня открытых дверей для лифтовиков. К тому же часть так и не активированных документально лифтов включают для пусконаладки. Однако есть еще одна нерешенная проблема. В том же 743-м постановлении говорится, что либо собственники, либо привлеченная по договору организация должны назначить ответственного за обслуживание и ремонт лифта, ответственного за эксплуатацию объекта, электромеханика и лифтера. «Мы готовы собрать все документы, проводить ревизии, вывесить правила пользования, и с этим мы не спорим, – говорит Марина Акимова, руководитель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ. – Но с назначением ответственного за эксплуатацию вопрос. Я когда иду к стоматологу, не веду же с собой человека, который будет следить, как мне лечат зубы. Я уж не говорю, что есть требования к его профессиональной квалификации, так что тысяч 20 рублей мы должны потратить на обучение такого человека». Между тем, без такого человека, прошедшего через центр оценки квалификации, Ростехнадзор отмашки на запуск лифта дать не может.

«Лифт, конечно, штука небезопасная, но процедура усложнена так, будто запускают подводную лодку, – говорит депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. – Что касается управляющих компаний, то они, конечно, не особенно заинтересованы в переучивании своих сотрудников, так что относятся к делу спустя рукава».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»