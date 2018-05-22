«Питер» ищет деньги на Апраксин двор

Концерн «Питер» Николая Пономарева готов провести редевелопмент Апраксина двора по проекту Никиты Явейна, потратив на это 7 млрд рублей. Осталось найти деньги.

Предложение концерна «Питер» прозвучало на заседании малого правительства 21 мая. Это может стать уже пятой по счету попыткой привести в порядок старейшую торговую зону Петербурга. Предыдущую предпринял «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, но так и не приступил к работе. Появлению нового претендента на участие в реконструкции Апрашки предшествовала масштабная зачистка двора от нелегальной торговли.

Как рассказали «Фонтанке» два источника в Смольном, перестраивать Апраксин двор «Питер» собирается по проекту «Студии 44» Никиты Явейна, который Совет по сохранению культурного наследия одобрил в ноябре 2017 года. Стихийный рынок должен превратиться в креативное пространство, где помимо торговли появятся жилье, гостиницы, рестораны, а также образовательные и культурные учреждения.

Ставка снижена

Стоимость реализации первой версии проекта «Студии 44» оценивалась экспертами в 20 млрд рублей. Концерн «Питер» готов перестроить Апраксин двор за 7 млрд рублей. Но, как выяснилось на презентации, этих денег у компании нет. Есть готовность вложить 1,5 млрд рублей собственных средств, а остальные привлечь в виде займов. Однако информацию о согласованных банковских кредитах компания предоставить не смогла.

У чиновников возникли к потенциальному инвестору и другие вопросы. К примеру, как компания будет решать вопросы с другими собственниками Апраксина двора? Помимо города зданиями в старейшей торговой зоне владеет более десятка компаний, которым придется что-то предложить взамен. Кроме того, в Смольном хотят гарантий, что концерн «Питер» не повторит судьбу «Главстроя», который за десять лет так и не приступил к работам.

В комитете имущественных отношений отказались прокомментировать предложение концерна «Питер» по Апраксину двору. Заместитель председателя комитета по инвестициям Алексей Силкин не опроверг слова источников «Фонтанки».

В самом концерне «Питер» подтвердили свой интерес. «Проекты будем дорабатывать и обсуждать. Средства на реконструкцию есть», – заявили в компании. Вопрос о том, как компания будет решать проблему с другими собственниками, в пресс-службе оставили без ответа.

Доходная четвертина

Концерн «Питер» – заметный игрок на рынке коммерческой недвижимости Петербурга. Ему принадлежит два крупных ТРК – «Сенная» и «Питер», «Троицкий» и «Сенной» рынки, несколько бизнес-центров, а также гостиница Park Inn в Петрозаводске. По данным СПАРК, выручка головной компании в 2016 году составила 439 млн рублей.

К Апраксину двору тоже имеет отношение. Первым проектом созданного в 1992 году концерна стал ремонт корпусов именно Апрашки. Впоследствии «Питер» выкупил несколько зданий, а в 2016 году приобрел примыкающее к рынку здание Лениздата. В общей сложности застройщику принадлежит 43 тыс. кв. м Апраксина двора, что составляет более четверти всей площади.

В свое время концерн «Питер» планировал построить новый рынок на Московском шоссе, куда должны были переехать торговцы Апраксина двора на время реконструкции. Участок арендовали в 2014 году, но в 2016-м Смольный расторг этот договор, поскольку инвестор «Главстрой-СПб» так и не приступил к работам.

Разведка боем

Самостоятельно взяться за реновацию рынка «Питер» решил как минимум полгода назад. Во всяком случае, в декабре концерн переименовал созданный в 2008 году «Центр загородной недвижимости «Питер»» в «Инвестиционно-строительную компанию Апраксин двор». Открыто заявить о своем намерении компания решилась после того, как Смольный начал зачистку Апраксина двора от нелегальной торговли. Свои действия чиновники объяснили именно подготовкой к приходу нового инвестора.

По мнению экспертов, перспективы проекта по-прежнему туманны. Во-первых, судебное решение о выселении прежнего арендатора – ООО «Главстрой-СПб» – еще не вступило в законную силу. В марте арбитраж разрешил Смольному расторгнуть договор с компанией Олега Дерипаски и выселить из 12 зданий по адресу: Садовая улица, 28–30. Но инвестор обжаловал это решение. Апелляция была подана в апреле, оставлена без движения до 28 мая.

В «Главстрое-СПб» не считают разрыв со Смольным окончательным, намерены бороться за свой проект до последнего. И напоминают, что тоже владеют зданиями в Апраксином дворе – общей площадью 2300 кв. м. А значит, новому инвестору придется согласовывать с ними свои действия, как и со множеством других собственников.

«Если арендаторам «Питер» сможет предложить места на Сенном или Троицком рынке, то с собственниками придется договариваться — либо выкупать помещения, либо предлагать стать соинвесторами», – считает исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. По его мнению, выходом могла бы стать частичная реконструкция – например, «Питер» отремонтирует только принадлежащие ему и городу здания. «Если проект окажется успешным и привлечет платежеспособных арендаторов, остальные владельцы сами захотят подтянуться до этого уровня», – считает эксперт.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»