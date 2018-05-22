Инвестиции в основной капитал Петербурга растут на химии и резиновых изделиях

По итогам первого квартала 2018 года объем инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге достиг отметки в 88,4 миллиарда рублей. Быстрее остальных росли недвижимость и химия.

Как рассказали 22 мая в комитете по инвестициям, прирост к аналогичному периоду прошлого года составляет 15,2%. При этом на собственные средства предприятий приходится почти две трети названной суммы. Операции с недвижимым имуществом показали рост в 2,5 раза по сравнению с I кварталом 2017-го, в сфере информации и связи прирост составил 12,4%.

В промышленности быстрее всего увеличивалось производство резиновых и пластмассовых изделий (в 1,7 раза) и химическая отрасль (в 4,1 раза).

Ранее стало известно, что инвестиции в основной капитал по России выросли в первом квартале на 3,6%. По данным Росстата, в январе – марте общая сумма составила 2 трлн 302 млрд руб.

Напомним, в Петербурге был снижен порог вложений для получения статуса стратегического инвестора; в проекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, науки, инновационной деятельности и туризма теперь достаточно направить 1 млрд рублей вместо полутора, в проекты промышленности и транспорта – 2 млрд вместо трех.