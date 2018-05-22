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22.05.2018 18:31

Первый электрокар Ford построят на платформе Focus

Первый электрический автомобиль компании Ford будет кроссовером. Сейчас модель известна под названием Mach 1, сообщает Autocar.

Отмечается, что индекс автомобиля – CX430, а платформа, которую будут использовать, уже существует. Это C2, на базе которой построен новый Focus. Предполагается, что электрокар будет продаваться не только в США, но и в Европе. По данным издания, в Великобритании новинка должна появиться уже в 2020 году.

По данным другого автомобильного издания, Motor1, кроссовер будет переднеприводным и с запасом хода на 482 километра.

В развитие электрокаров Ford намерен вложить около 4,5 миллиарда долларов до 2020 года. Всего будет построено 13 автомобилей с электрическими двигателями. Предполагается, что через несколько лет 40 процентов продаж бренда придётся на электрокары.



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