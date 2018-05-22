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22.05.2018 18:07

Конституционный суд показал стабильность в доходах

Высшие суды России опубликовали декларации о доходах за 2017 год. Конституционный суд продемонстрировал небольшой рост, судьи Верховного суда – преимущественно падение.

В документе, в конце мая опубликованном на сайте КС, практически всё выглядит стабильно. Председательствующий Валерий Зорькин задекларировал 12 миллионов 945 тысяч годового дохода. В 2016 году он был на 600 тысяч беднее. Примерно на такую сумму подросли зарплаты всех судей. Исключением стала Людмила Жаркова, указавшая доход почти в 18 миллионов. Однако её вдвое увеличившийся заработок объясняется продажей нежилого помещения и улучшением жилищных условий. В прошлом году Жаркова сменила квартиру в 51 квадратный метр на более просторные сто квадратов.  

Новой квартирой обзавёлся также судья Александр Кокотов. Ради покупки 140 квадратов две уже имеющиеся квартиры он продавать не стал и единственный из всех потерял в годовом доходе почти миллион. Однако со своими 12,88 миллиона он ближе всех приблизился по заработку к главе КС, обогнав обоих заместителей Зорькина. Ольга Хохрякова и Сергей Маврин заработали 12,77 и 10,95 миллиона, соответственно.

Некоторые изменения произошли и в семье судьи Николая Бондаря. Он сменил Mitsubishi Outlander на Lexus LS 460. Как и кроссовером, седаном бизнес-класса он владеет совместно с супругой. Меньше всех в минувшем году заработал судья Юрий Рудкин: он задекларировал 9,73 миллиона рублей. По итогам 2016 года он также занимал последнюю строчку зарплатного рейтинга в КС, но и он за год увеличил доходы почти на 700 тысяч рублей.

Между тем в Верховном суде доходы стали скромнее даже у председателя. За 2017 год Вячеслав Лебедев заработал 11 миллионов 368 тысяч и, хоть и незначительно, сократил годовую зарплату за 2016 год. Единственным, кто значительно улучшил материальное положение, стал зампредседателя ВС, председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков. Он заработал 19,2 миллиона и приобрёл участок площадью 300 квадратных метров.


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