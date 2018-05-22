В МВД пообещали не дать британским фанатам устроить «третью мировую» на ЧМ-2018

Российская полиция не допустит беспорядков во время чемпионата мира по футболу, подобных тем, что происходили во Франции на чемпионате Европы в 2016 году.

Как сообщает 22 мая РБК со ссылкой на ТАСС, таким образом в МВД ответили на вчерашнее обещание английских футбольных хулиганов устроить «ад» и «третью мировую войну» во время мундиаля в России.

По словам заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, заявления англичан «очень смелые». «Того, что было на чемпионате во Франции, таких массовых драк, в России точно не будет. Никаких массовых драк мы не допустим. Это мы умеем делать», — заверил он.

Зубов пообещал, что все иностранные зачинщики беспорядков будут моментально депортированы из России.

Напомним, в июне 2016 года во французском Марселе перед матчем Россия – Англия и после него произошли массовые столкновения с участием российских, британских и французских футбольных фанатов. Некоторые участники конфликта получили тюремные сроки или были депортированы.

По следам тех происшествий в феврале 2017 года, перед Кубком Конфедераций, который проходил в России, телеканал BBC показал фильм «Армия хулиганов России». В ленте рассказывалось о российских футбольных фанатах, которые постоянно тренируются в спортивных залах и устраивают массовые побоища в лесах и на городских улицах. Некоторые из них на условиях анонимности пообещали англичанам «фестиваль насилия» на чемпионате мира в России.