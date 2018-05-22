В массовой аварии со скорой в Москве пострадали шесть человек

Массовое ДТП произошло в шестом часу дня 22 мая в столице. Ранены шесть человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

По предварительной информации, на Кутузовском проспекте не смогли разъехаться шесть автомобилей и карета скорой медицинской помощи.

Для эвакуации пострадавших на место был вызван вертолёт. Отмечается, что авария повлияла на движение – были временно перекрыты четыре полосы.