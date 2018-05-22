В массовой аварии со скорой в Москве пострадали шесть человек
Массовое ДТП произошло в шестом часу дня 22 мая в столице. Ранены шесть человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».
По предварительной информации, на Кутузовском проспекте не смогли разъехаться шесть автомобилей и карета скорой медицинской помощи.
Для эвакуации пострадавших на место был вызван вертолёт. Отмечается, что авария повлияла на движение – были временно перекрыты четыре полосы.
Это, конечно, мясо— Solomon Volfovich 🍊 (@solomon_vol) 22 мая 2018 г.
Особенно когда стоишь прям рядом с местом дтп
/Кутузовский проспект, в реанимобиль медицины катастроф врезалось точно две машины + еще три/ pic.twitter.com/L5L6Yx3aSH