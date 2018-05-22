Министр юстиции Финляндии сказал "нет" законам шариата

Религия и культура не могут использоваться как основание для нарушения прав человека, а этническое разнообразие не является синонимом закрытых сообществ со своими законами. Об этом 22 мая заявил финский министр юстиции Антти Хяккянен.

"Финляндия – открытая, интернациональная страна, разнообразная в лингвистическом и культурном плане. Основные права в финском обществе принадлежат всем, а финское правосудие дает равную защиту всем, независимо от цвета кожи, религии, пола, культуры и других особенностей, – рассказал Хяккянен. – Поэтому в Финляндии нет места законам шириата для создания параллельных сообществ".

Он также отметил, что культурой и религией нельзя оправдывать нарушение прав женщин и девочек, например, в вопросах принудительных браков.

Антти Хяккянен – 33-летний депутат от правительственной партии "Национальная коалиция". Он считается восходящей звездой этой политической силы. Министром юстиции он стал год назад.