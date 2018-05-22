Закон об обращении криптовалют приняли в первом чтении

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о регулировании операций с криптовалютами.

На пленарном заседании 22 мая документ поддержали 410 парламентариев, только один проголосовал против. Напомним, законопроект разработали в Министерстве финансов, в Госдуму его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В документе криптовалюты описываются как имущество в цифровой форме. Также устанавливается порядок совершения операций с таким имуществом, в том числе с помощью смарт-контракта — нового типа электронного договора.

Сделки по покупке и продаже криптовалюты, в случае принятия закона, будут совершаться в специальных обменных пунктах. Пользователи получат в таких «обменниках» собственный счет и цифровой кошелек, но без приватного ключа к нему. Порядок ведения счетов должен разработать Центробанк РФ.

Отметим, до сих пор российское законодательство никак не регулирует оборот криптовалют.